После выборов в Душанбе усилили меры безопасности

Как отмечает агентство, ранее таких мер по итогам выборов не применяли.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон снова победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, согласно предварительные данным итогам голосования в стране. Наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда нарушений в ходе голосования не зафиксировали. Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей при явке 85,39%. Это пятые выбора Рахмона, он возглавляет страну с 1992 года.

Ранее неделю назад массовые беспорядки начались в Киргизии по итогам парламентских выборов. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями однако затем снова задержали.