После выборов в Душанбе усилили меры безопасности
Повышенные меры безопасности приняли в столице Таджикистана Душанбе во время оглашения итогов президентских выборов, передает РИА Новости.
В центре города усилено патрулирование, закрыты кафе и рестораны около здания пресс-центра республиканского ЦИК, в сам пресс-центр журналистов пускают по спискам и проверяют на входе содержание сумок.
Как отмечает агентство, ранее таких мер по итогам выборов не применяли.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон снова победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, согласно предварительные данным итогам голосования в стране. Наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда нарушений в ходе голосования не зафиксировали. Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей при явке 85,39%. Это пятые выбора Рахмона, он возглавляет страну с 1992 года.
Ранее неделю назад массовые беспорядки начались в Киргизии по итогам парламентских выборов. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями однако затем снова задержали.
В пятницу число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. В больницах на тот момент находились 228 пациентов, один из них - в реанимации, еще один погиб. В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения.
Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Причиной народных волнений стали выборы президента страны, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция не согласна с официальными итогами выборов и требует его отставки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Пандемия усилила неравенство между крупными и мелкими банками
- В России за сутки выявили почти 13,6 тысячи больных коронавирусом
- СК возбудил уголовное дело из-за разлива дизтоплива в Ангару
- После выборов в Душанбе усилили меры безопасности
- Рошаль удивился поведению россиян во время пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru