В столице Киргизии ввели комендантский час
В главном городе Киргизии ввели комендантский час. Он будет действовать в Бишкеке с 21:00 до 05:00.
Такую информацию со ссылкой на пресс-службу ГУВД Бишкека сообщает РИА Новости.
Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ранее в пятницу ввел на территории Бишкека с 20.00 режим чрезвычайного положения, в город введут воинские подразделения и техника. Комендантом столицы назначен замглавы МВД Алмаз Орозалиев.
В Киргизии протесты начались после объявления результатов парламентских выборов 6 октября. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями.
В пятницу число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. В больницах находятся 228 пациентов, один из них - в реанимации, еще один погиб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru