Белый дом сообщил о состоянии Байдена после падения
2 июня 202303:04
Американский лидер Джо Байден в порядке после падения на сцене на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США, сообщил в Twitter директор по связям с общественностью администрации США Бен Лаболт.
По его словам, президент споткнулся о мешок с песком на сцене.
Церемония продолжалась около 3,5 часа, в ней приняли участие 920 выпускников академии.
Байден после падения попытался встать, но первая попытка оказалась безуспешной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru