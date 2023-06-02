Белый дом сообщил о состоянии Байдена после падения

Американский лидер Джо Байден в порядке после падения на сцене на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США, сообщил в Twitter директор по связям с общественностью администрации США Бен Лаболт.

Президент США Джо Байден упал с велосипеда

По его словам, президент споткнулся о мешок с песком на сцене.

Церемония продолжалась около 3,5 часа, в ней приняли участие 920 выпускников академии.

Байден после падения попытался встать, но первая попытка оказалась безуспешной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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