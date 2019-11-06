После падения Берлинской стены Германия остается расколотой надвое
Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, почему через 30 лет после объединения ГДР и ФРГ Германия так и не стала единой.
Экс-посол Австрии в Москве, а также в ГДР и ФРГ Фридрих Бауэр назвал объединение Германии аншлюсом, так как Западная Германия продиктовала условия единства. Этот процесс он сравнил с аншлюсом Австрии 1938 года, передает РИА Новости. При этом объединение ГДР и ФРГ он назвал логичным с исторической точки зрения.
Научный директор Германо-российского форума, немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН призвал не сравнивать эти два процесса.
«Я бы не сравнивал ни в коем случае этот процесс с гитлеровской аннексией Австрии. Это просто не этично. Да, тогда Австрия хотела присоединиться к Германии, но Гитлер был Гитлер, и мы знаем, что из этого всего получилось», — напомнил он.
А вот объединение ГДР и ФРГ рано или поздно несомненно должно было произойти, считает политолог.
«Объединение Германии с исторической точки зрения было безальтернативно. Советский Союз это понимал даже лучше, чем другие. Немцы хотели получить свое единство. Западная Германия мечтала, что рано или поздно она сможет воссоединиться с Восточной Германией. Но никто не ожидал, что это произойдет так быстро. Даже в 1989 году никто не мог предсказать падение стены», — рассказал собеседник НСН.
Рар напомнил, что существовало два варианта объединения Германии.
«Первым было быстрое объединение: это поглощение ГДР Западной Германией. Люди в ГДР абсолютно обнищали, заводы там остановились из-за того, что Советский Союз рушился. Вся эта коммунистическая идея Варшавского договора и СЭВа (Совет экономической взаимопомощи, просуществовал с 1949 по 1991 годы — НСН) не работала. Это была надежда для восточных немцев как можно быстрей присоединиться к социальным системам ФРГ, получать пенсии на Западе, потому что на Востоке им пенсии и зарплаты не платили бы. Тогда Западная Германия, Гельмут Коль поставил условие — объединяемся. Кроме того, и на Западе, и на Востоке боялись, что если не произойдет быстрое воссоединение Германии именно по экономическим соображениям, то население Восточной Германии просто будет бежать на Запад, потому что им нечем будет кормить свои семьи», — рассказал политолог.
От второго варианта пришлось отказаться.
«Другой вариант предполагал сохранение рабочих мест в ГДР, создавать там более социально ориентированную экономику, не терять связи с Россией, другими странами. Быть достаточно автономной, со своим правительством, выстроить свою экономику, чтобы через какие-то 10-20 лет полностью объединиться с Германией. Многие и такой вариант поддерживали, но потом от него отказались», — отметил он.
Несмотря на то, что 9 ноября 1989 года Берлинская стена пала, став символом объединения Германии, до сих пор нельзя сказать, что западные и восточные немцы являются одним народом, полагает научный директор Германо-российского форума.
«Сегодня опять фигурирует эта "стена". Во всяком случае, в головах людей. Большинство восточных немцев разочарованы в объединении, они считают, что они мало что получили, что Западная Германия их оккупировала, что они считаются людьми второго сорта и смотрят на них свысока, как на людей с неправильной биографией. Они и их дети говорят, что социализм не был таким плохим для них. В Западной Германии все думают, что в ГДР все жили под КГБ, Штази, и что тайная полиция арестовывала всех. А восточные немцы говорят, что они не жили в тирании, у них тоже было счастливое детство, интересные коллективы, много завоеваний в социальной сфере. Женщины были гораздо свободнее. Жители бывшего ГДР с досадой вспоминают, как у них разрушались и распродавались заводы. Это был тот же процесс, что и в России в 1990-е. Они считают, что западные немцы недостаточно сделали для того, чтобы восстановить Восточную Германию», — пояснил Александр Рар.
Все это отражается на выборах.
«Ультраправые и ультралевые на территории бывшей ГДР получают большинство. ХДС и Социал-демократическая партия — народные партии там», — добавил немецкий политолог.
На этой неделе в Германии отмечают 30-летие со дня падения Берлинской стены, которая разделяла ГДР и ФРГ с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Немецкий канцлер Ангела Меркель в интервью Der Spiegel, которое было приурочено к приближающемуся юбилею падения Берлинской стены, рассказала, что еще во времена ГДР мечтала побывать в США.
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