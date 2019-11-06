После падения Берлинской стены Германия остается расколотой надвое

Рар напомнил, что существовало два варианта объединения Германии.

«Первым было быстрое объединение: это поглощение ГДР Западной Германией. Люди в ГДР абсолютно обнищали, заводы там остановились из-за того, что Советский Союз рушился. Вся эта коммунистическая идея Варшавского договора и СЭВа (Совет экономической взаимопомощи, просуществовал с 1949 по 1991 годы — НСН) не работала. Это была надежда для восточных немцев как можно быстрей присоединиться к социальным системам ФРГ, получать пенсии на Западе, потому что на Востоке им пенсии и зарплаты не платили бы. Тогда Западная Германия, Гельмут Коль поставил условие — объединяемся. Кроме того, и на Западе, и на Востоке боялись, что если не произойдет быстрое воссоединение Германии именно по экономическим соображениям, то население Восточной Германии просто будет бежать на Запад, потому что им нечем будет кормить свои семьи», — рассказал политолог.

От второго варианта пришлось отказаться.

«Другой вариант предполагал сохранение рабочих мест в ГДР, создавать там более социально ориентированную экономику, не терять связи с Россией, другими странами. Быть достаточно автономной, со своим правительством, выстроить свою экономику, чтобы через какие-то 10-20 лет полностью объединиться с Германией. Многие и такой вариант поддерживали, но потом от него отказались», — отметил он.

Несмотря на то, что 9 ноября 1989 года Берлинская стена пала, став символом объединения Германии, до сих пор нельзя сказать, что западные и восточные немцы являются одним народом, полагает научный директор Германо-российского форума.

«Сегодня опять фигурирует эта "стена". Во всяком случае, в головах людей. Большинство восточных немцев разочарованы в объединении, они считают, что они мало что получили, что Западная Германия их оккупировала, что они считаются людьми второго сорта и смотрят на них свысока, как на людей с неправильной биографией. Они и их дети говорят, что социализм не был таким плохим для них. В Западной Германии все думают, что в ГДР все жили под КГБ, Штази, и что тайная полиция арестовывала всех. А восточные немцы говорят, что они не жили в тирании, у них тоже было счастливое детство, интересные коллективы, много завоеваний в социальной сфере. Женщины были гораздо свободнее. Жители бывшего ГДР с досадой вспоминают, как у них разрушались и распродавались заводы. Это был тот же процесс, что и в России в 1990-е. Они считают, что западные немцы недостаточно сделали для того, чтобы восстановить Восточную Германию», — пояснил Александр Рар.

Все это отражается на выборах.

«Ультраправые и ультралевые на территории бывшей ГДР получают большинство. ХДС и Социал-демократическая партия — народные партии там», — добавил немецкий политолог.

На этой неделе в Германии отмечают 30-летие со дня падения Берлинской стены, которая разделяла ГДР и ФРГ с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Немецкий канцлер Ангела Меркель в интервью Der Spiegel, которое было приурочено к приближающемуся юбилею падения Берлинской стены, рассказала, что еще во времена ГДР мечтала побывать в США.

