Меркель рассказала о своей «американской мечте»

Ангела Меркель в интервью Der Spiegel, которое было приурочено к приближающемуся юбилею падения Берлинской стены, рассказала о мечте своей юности. Как отмечает источник, канцлер Германии сообщила, что еще во времена ГДР хотела отправиться в качестве туриста в США, однако для этого ей пришлось бы дожидаться наступления пенсионного возраст – 60 лет.

Ангела Меркель заявила, что её первой большой поездкой было бы путешествие именно в Америку. Её манили размах, многообразие и культура. Будущий канцлер Германии мечтала ехать на машине и слушать Брюса Спрингстина, отмечает Свободная пресса.

Как напоминает RT, на этой неделе в Германии отмечают 30-летие со дня падения Берлинской стены, которая разделяла ГДР и ФРГ.