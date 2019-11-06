Меркель рассказала о своей «американской мечте»
Ангела Меркель в интервью Der Spiegel, которое было приурочено к приближающемуся юбилею падения Берлинской стены, рассказала о мечте своей юности. Как отмечает источник, канцлер Германии сообщила, что еще во времена ГДР хотела отправиться в качестве туриста в США, однако для этого ей пришлось бы дожидаться наступления пенсионного возраст – 60 лет.
Ангела Меркель заявила, что её первой большой поездкой было бы путешествие именно в Америку. Её манили размах, многообразие и культура. Будущий канцлер Германии мечтала ехать на машине и слушать Брюса Спрингстина, отмечает Свободная пресса.
Как напоминает RT, на этой неделе в Германии отмечают 30-летие со дня падения Берлинской стены, которая разделяла ГДР и ФРГ.
Кстати, ранее НСН писала, что исполнитель теракта на берлинской ярмарке в 2016 году Анис Амри мог готовить покушение на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом сообщает germaina.one со ссылкой на расследования Федерального управления уголовной полиции страны. Согласно данным расследования, за несколько дней до теракта Амри сделал селфи возле канцелярии ФРГ, запечатлев окно рабочего кабинета Меркель.
Кроме того, в телефоне террориста нашли фотографии, сделанные возле дома Меркель. В полиции Германии считают, что Амри вел слежку за канцлером.
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