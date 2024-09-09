После обрушения автомобильного моста во Вьетнаме пропали 13 человек

В результате сильнейшего супертайфуна Яги, который обрушился на Вьетнам в эти выходные, в провинции Футхо рухнул автомобильный мост. Спасателям удалось достать нескольких человек, однако 13 числятся пропавшими без вести.

Стихия вызвала многочисленные оползни и подтопления, сообщается уже о десятках погибших.

Ранее сообщалось, что российские туристы не могут улететь с острова Хайнань из-за тайфуна. Рейсы до Москвы переносят уже несколько дней. По словам туристов, тайфун Яги дошел до острова 6 сентября и повредил часть города Хайгоу. В тот же день аэропорт Мэйлань перестал работать на международные рейсы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



