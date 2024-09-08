Тайфун снес крышу стадиона, где должен был выступить Канье Уэст
В Китае крыша стадиона «Уюаньхэ», на котором 15 сентября должен был выступать американский исполнитель Канье Уэст, снес супертайфун «Яги», обрушившийся на Хайнань, сообщают китайские СМИ.
Большая часть крыши была сорвана и разрушена ветром. Фрагменты оказались разбросаны по полю и территории спортивного комплекса. Билеты на концерт Уэста стоили от 100 до 300 долларов. Скажутся ли эти разрушения на предстоящем выступлении, пока неизвестно.
Ранее стало известно, что Канье Уэст запросил за выступление в Москве 5 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru