Посещение туристами Чернобыльской зоны отчуждения выросло на 75%
Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения заявило, что посещение туристами Чернобыля в этом году побило рекорд. Об этом сообщает Интерфакс.
Так, за 10 месяцев текущего года территорию зоны посетили 107,6 тыс. человек. Это на 74,9% больше, чем за такой же период 2018 года.
Отмечается, что 80% посетителей иностранные граждане. В частности, больше всего туристов приехало из Великобритании (15,7 тысяч), Польши (9,3 тысяч) и Германии (7,8 тысяч), США (5,5 тысяч) и Чехии (4 тысячи).
По информации госагентства, заметный рост начался весной после выхода американского сериала «Чернобыль», посвященной аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Сообщалось, что сериал обошел по популярности "Игру престолов".
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