Посещение туристами Чернобыльской зоны отчуждения выросло на 75%

Так, за 10 месяцев текущего года территорию зоны посетили 107,6 тыс. человек. Это на 74,9% больше, чем за такой же период 2018 года.

Отмечается, что 80% посетителей иностранные граждане. В частности, больше всего туристов приехало из Великобритании (15,7 тысяч), Польши (9,3 тысяч) и Германии (7,8 тысяч), США (5,5 тысяч) и Чехии (4 тысячи).

По информации госагентства, заметный рост начался весной после выхода американского сериала «Чернобыль», посвященной аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Сообщалось, что сериал обошел по популярности "Игру престолов".













