На Украине заявили об открытии водных маршрутов для туристов в Чернобыльской зоне

27 сентября 201922:25

Руководитель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук сообщил об открытии водных туристических маршрутов по рекам Припять и Уж в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пишет агентство, Петрук заявил о том, что маршруты соответствуют всем нормам безопасности.

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Отмечается, что для посещения такой экскурсии необходимо подать заявку. При этом организатор визита должен сам обеспечить туристов водным транспортом.

В июле текущего года президент Укрaины Влaдимир Зеленский подписaл укaз об открытии Чернобыля для путешественников. Отмечалось, что Чернобыль плaнируют преврaтить в популярную туристическую зону.

Вновь внимание к Чернобылю привлек вышедший весной сериал HBO, посвященной аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Сообщалось, что сериал обошел по популярности "Игру престолов".

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ФОТО: Кадр из сериала "Чернобыль"
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