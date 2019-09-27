На Украине заявили об открытии водных маршрутов для туристов в Чернобыльской зоне

Руководитель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук сообщил об открытии водных туристических маршрутов по рекам Припять и Уж в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пишет агентство, Петрук заявил о том, что маршруты соответствуют всем нормам безопасности.