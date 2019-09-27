На Украине заявили об открытии водных маршрутов для туристов в Чернобыльской зоне
Руководитель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук сообщил об открытии водных туристических маршрутов по рекам Припять и Уж в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, Петрук заявил о том, что маршруты соответствуют всем нормам безопасности.
Отмечается, что для посещения такой экскурсии необходимо подать заявку. При этом организатор визита должен сам обеспечить туристов водным транспортом.
В июле текущего года президент Укрaины Влaдимир Зеленский подписaл укaз об открытии Чернобыля для путешественников. Отмечалось, что Чернобыль плaнируют преврaтить в популярную туристическую зону.
Вновь внимание к Чернобылю привлек вышедший весной сериал HBO, посвященной аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Сообщалось, что сериал обошел по популярности "Игру престолов".
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