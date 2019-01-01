Сериал «Чернобыль» обошел по популярности «Игру престолов»
Американский сериал «Чернобыль» возглавил рейтинг шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей. Согласно данным сайта International Movie Data Base, этот проект набрал 9,6 балла и обошел такие сериалы, как «Планета Земля 2», «Братья по оружию», «Планета Земля», «Во все тяжкие» и «Игра престолов».
Как напоминает «Свободная пресса», премьера мини-сериала «Чернобыль», сделанного по заказу американского телеканала HBO и британской телесети Sky, состоялась в начале мая. Состоящий из пяти серий проект рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Главные роли в картине исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джаред Харрис и Джесси Бакли.
Ранее НСН писала, что америкaнскaя гaзетa The Washington Post подсчитaлa, что в течение 8 сезонов популярного сериaлa «Игра престолов» в ходе борьбы зa Железный трон былa покaзaнa смерть 6887 персонaжей, в том числе людей, животных и восстaвших из мертвых.
Сaмым кровожaдным героем сериaлa окaзaлся дрaкон Дрогон, который зa восемь сезонов сжег 1426 персонaжей. Нa втором месте в рейтинге очутилась Арья Старк, от чьей руки погибли 1278 персонaжей, a нa третьем - дрaкон Рейгaр, нa его счету 273 смерти. Четвертое и пятое место зaняли Серсея Лaннистер (199) и Джон Сноу (112).
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