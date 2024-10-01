Порты Восточного побережья США перестали работать из-за забастовки
Тысячи работников портов на восточном и южном побережьях США объявили забастовку, которая может стоить стране 3,8 миллиарда долларов, пишет CBS News.
Люди требуют повышения зарплаты и большей стабильности на рабочем месте.
Эта забастовка стала первой с 1977 года и последовала за продолжительным тупиком в переговорах между Международной ассоциацией долгосрочных работников (ILA) и США морской альянс (USMX).
Забастовка охватила 25 тысяч работников в 14 портах, включая Балтимор, Бостон, Чарльстон, Джексонвилл, Майами, Хьюстон и Нью-Йорк/Нью-Джерси. ILA требует значительного повышения зарплаты и полного запрета на использование автоматизированных кранов и контейнеровозов при разгрузке и погрузке грузов.
Ожидается, что забастовка негативно скажется на экономике США, подняв стоимость потребительских товаров и вызвав дефицит перед Днем благодарения.
Ранее стало известно, что в Индии третью неделю продолжается забастовка более 1000 рабочих Samsung, напоминает RT.
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