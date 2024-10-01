Порты Восточного побережья США перестали работать из-за забастовки

Люди требуют повышения зарплаты и большей стабильности на рабочем месте.



Эта забастовка стала первой с 1977 года и последовала за продолжительным тупиком в переговорах между Международной ассоциацией долгосрочных работников (ILA) и США морской альянс (USMX).



Забастовка охватила 25 тысяч работников в 14 портах, включая Балтимор, Бостон, Чарльстон, Джексонвилл, Майами, Хьюстон и Нью-Йорк/Нью-Джерси. ILA требует значительного повышения зарплаты и полного запрета на использование автоматизированных кранов и контейнеровозов при разгрузке и погрузке грузов.



Ожидается, что забастовка негативно скажется на экономике США, подняв стоимость потребительских товаров и вызвав дефицит перед Днем благодарения.

Ранее стало известно, что в Индии третью неделю продолжается забастовка более 1000 рабочих Samsung, напоминает RT.

