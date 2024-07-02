Забастовка диспетчеров аэропорта Антальи продолжится до середины июля

Диспетчеры аэропорта Анталья намерены продолжить забастовку до 15 июля. Стачка уже вызвала задержки многих рейсов из Турции, в том числе в Россию, сообщает Turizm Gazetesi.

Активисты вступили с требованиями увеличения размера заработной платы и улучшения условий труда. После первых дней забастовки власти не предприняли никаких практических шагов, чтобы отреагировать на выступление Союза авиадиспетчеров, поэтому было решено её продлить.

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По информации Российского союза туриндустрии, сейчас аэропорт Антальи испытывает пиковые нагрузки, они значительно превышают прошлогодние. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», задержки рейсов могут составлять от 3 до 14 часов. Уже были случаи переноса вылетов на сутки.

В случае отмены или переноса рейсов в РСТ советуют путешественникам обращаться к представителям своего авиаперевозчика или к официальным лицам аэропорта.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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