Забастовка диспетчеров аэропорта Антальи продолжится до середины июля
Диспетчеры аэропорта Анталья намерены продолжить забастовку до 15 июля. Стачка уже вызвала задержки многих рейсов из Турции, в том числе в Россию, сообщает Turizm Gazetesi.
Активисты вступили с требованиями увеличения размера заработной платы и улучшения условий труда. После первых дней забастовки власти не предприняли никаких практических шагов, чтобы отреагировать на выступление Союза авиадиспетчеров, поэтому было решено её продлить.
По информации Российского союза туриндустрии, сейчас аэропорт Антальи испытывает пиковые нагрузки, они значительно превышают прошлогодние. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», задержки рейсов могут составлять от 3 до 14 часов. Уже были случаи переноса вылетов на сутки.
В случае отмены или переноса рейсов в РСТ советуют путешественникам обращаться к представителям своего авиаперевозчика или к официальным лицам аэропорта.
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