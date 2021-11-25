Португалия вводит с 1 декабря ранее отмененные ограничения по COVID
Власти Португалии объявили о возвращении с 1 декабря ряда ограничений из-за напряженной ситуации с коронавирусом, сообщает Associated Press.
Многие ограничения были отменены два месяца назад, когда была достигнута цель вакцинации 86% населения.
В стране с 1 декабря ношение лицевой маски снова станет обязательным в закрытых помещениях; цифровой сертификат, подтверждающий вакцинацию или выздоровление от коронавируса, будет необходимо предъявлять при входе в рестораны, кинотеатры и отели.
Кроме того, каждый, кто прилетает рейсом из-за границы, должен предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.
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