Португалия смягчит локдаун и откроет границу с Испанией 1 мая

Сухопутная граница между двумя государствами была закрыта в январе из-за распространения COVID-19. Кошта также анонсировал смягчение локдауна в сфере торговли и общепита. Так, магазины и ТЦ будут открыты до 21:00 в будние дни и до 19:00 в выходные и праздники.

Общепит будет работать до 22:30 во все дни недели. Также жителям страны будет разрешена любая физическая активность на улице. При этом удаленный режим работы сохраняется в стране до конца этого года.

Власти Португалии зафиксировали 836 тысяч случаев заражения, летальным исходом закончились 16 974 из них. При этом в стране уже сделано около 3 млн прививок от COVID-19.