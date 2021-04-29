Португалия смягчит локдаун и откроет границу с Испанией 1 мая
Граница между Португалией и Испанией вновь будет открыта 1 мая. Об этом сообщил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, передает издание Agence France-Presse.
Сухопутная граница между двумя государствами была закрыта в январе из-за распространения COVID-19. Кошта также анонсировал смягчение локдауна в сфере торговли и общепита. Так, магазины и ТЦ будут открыты до 21:00 в будние дни и до 19:00 в выходные и праздники.
Общепит будет работать до 22:30 во все дни недели. Также жителям страны будет разрешена любая физическая активность на улице. При этом удаленный режим работы сохраняется в стране до конца этого года.
Власти Португалии зафиксировали 836 тысяч случаев заражения, летальным исходом закончились 16 974 из них. При этом в стране уже сделано около 3 млн прививок от COVID-19.
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