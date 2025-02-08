Porsche возвращается к истокам и возобновляет выпуск автомобилей с ДВС
Немецкий производитель автомобилей Porsche признал ошибку в стратегии перехода на электромобили и возобновляет разработку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), сообщило агентство Reuters.
Осознание неверного вектора развития пришло к руководству концерна после того, как акции компании в пятницу упали сразу на 7%, что стало худшим показателем среди всех европейских фирм.
Такперь концерн заявляет о кардинальном изменении своих планов, направив значительные инвестиции (около 800 миллионов евро) в развитие моделей с «традиционными» двигателями.
Эксперты предполагают, что другие автопроизводители также могут пересмотреть свои подходы к «зеленой энергетике» и вернуться к более привычным технологиям.
Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов заявил в беседе с НСН, что китайские автопроизводители выжидают момент, чтобы купить активы немецкого концерна Volkswagen дешевле, а в будущем наращивать свое присутствие на европейском континенте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru