Porsche возвращается к истокам и возобновляет выпуск автомобилей с ДВС

Осознание неверного вектора развития пришло к руководству концерна после того, как акции компании в пятницу упали сразу на 7%, что стало худшим показателем среди всех европейских фирм.

Такперь концерн заявляет о кардинальном изменении своих планов, направив значительные инвестиции (около 800 миллионов евро) в развитие моделей с «традиционными» двигателями.

Эксперты предполагают, что другие автопроизводители также могут пересмотреть свои подходы к «зеленой энергетике» и вернуться к более привычным технологиям.

Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов заявил в беседе с НСН, что китайские автопроизводители выжидают момент, чтобы купить активы немецкого концерна Volkswagen дешевле, а в будущем наращивать свое присутствие на европейском континенте.

