Порошенко заявил о готовности пройти детектор лжи в прямом эфире

Такое заявление Порошенко сделал после того, как провел несколько часов на допросе в Госбюро расследований (ГБР) по делу об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН рассказал, почему Порошенко не побоялся явиться на допрос.

Отмечается, что решение о публичном прохождении полиграфа было принято украинским экс-лидером из-за недоверия к ГБР. Как заявил Порошенко, его предложение о полиграфе в прямом эфире не вызвало большого энтузиазма у ГБР.

Напомним, на Украине на Порошенко завели несколько уголовных дел. Среди них, в частности, дело о подделке паспортов и о хищениях в армии.



