Порошенко заявил о готовности пройти детектор лжи в прямом эфире
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил готовность пройти полиграф в присутствии многотысячной аудитории – в прямом эфире телеканала «Прямой». Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Порошенко сделал после того, как провел несколько часов на допросе в Госбюро расследований (ГБР) по делу об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН рассказал, почему Порошенко не побоялся явиться на допрос.
Отмечается, что решение о публичном прохождении полиграфа было принято украинским экс-лидером из-за недоверия к ГБР. Как заявил Порошенко, его предложение о полиграфе в прямом эфире не вызвало большого энтузиазма у ГБР.
Напомним, на Украине на Порошенко завели несколько уголовных дел. Среди них, в частности, дело о подделке паспортов и о хищениях в армии.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Территорию взорвавшегося склада боеприпасов под Ачинском полностью очистят через год
- Количество погибших в ДТП под Новороссийском увеличилось до четырех человек
- Число иностранных туристов в России по итогам первого полугодия выросло на четверть
- В МЧС уточнили данные о пострадавших от взрыва газа в Москве
- Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым