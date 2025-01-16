Порошенко заявил, что у офиса Зеленского есть трудности в коммуникации с Трампом

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил изданию «Общественное. Новости» о существующих трудностях с коммуникацией между президентом Украины Владимиром Зеленским и победившим на выборах президента США Дональдом Трампом.

Порошенко: Трампу нужно пригласить Украину в НАТО

«И мы тут не можем никем пренебрегать, предлагает Порошенко свою помощь — пожалуйста», — заявил политик.

Ранее Порошенко заявил, что конфликт России и Украины завершится принятием Киева в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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