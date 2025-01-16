Порошенко заявил, что у офиса Зеленского есть трудности в коммуникации с Трампом
16 января 202505:01
Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил изданию «Общественное. Новости» о существующих трудностях с коммуникацией между президентом Украины Владимиром Зеленским и победившим на выборах президента США Дональдом Трампом.
«И мы тут не можем никем пренебрегать, предлагает Порошенко свою помощь — пожалуйста», — заявил политик.
Ранее Порошенко заявил, что конфликт России и Украины завершится принятием Киева в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru