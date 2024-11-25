Порошенко: Трампу нужно пригласить Украину в НАТО

Политик считает, что победившему на выборах президента США Дональду Трампу нужно пригласить Украину в НАТО, что будет важным предварительным условием для прекращения конфликта и «заморозки всех военных действий». Кроме того, это станет мощным сигналом для российского руководства.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине завершится после остановки НАТО разжигать войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

