Попугаев в британском парке хотят отучить материться

По его словам, в 2020 году из публичного вольера убрали пятерых африканских серых попугаев, которые ругались с посетителями, однако это не помешало выучить бранные слова ещё трём птицам.

В итоге шесть попугаев ругаются мужскими голосами и два — женскими, что «вместе звучит очень плохо».

Николс рассказал, что теперь была выбрана другая тактика - сквернословящих попугаев поместили в стаю к 92 другим птицам, которые имеют более спокойный характер.

«У нас есть около 30 птиц, которые издают звуковой сигнал грузовика, едущего задним ходом. Надеюсь, остальные это подцепят и ругани станет меньше», - отметил директор парка, не исключив, что всё может пойти не так, как задумано, и парк получит «100 ругающихся попугаев».

Ранее в Бангкоке попугай по кличке Солнышко нашёл шкатулку с драгоценностями своих хозяев и выклевал более 20 камней из украшений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

