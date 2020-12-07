В Совфеде назвали европейский «Акт Магнитского» правовым беспределом

«Санкциями называть это строго говоря нельзя. Их может накладывать Совбез ООН. Все остальное - это рестрикции не очень или совсем незаконные. Евросоюз же защищает права человека, правда? Но фундаментальное право - это презумпция невиновности. Оно действует до тех пор, пока в суде не докажут, что человек виновен. Кто принимает решение о рестрикции? Совет глав МИД стран Евросоюза, но ведь это не суд. Где выступления адвокатов, где предъявление доказательств? Это правовой беспредел. Они подменяют собой правосудие», - отметил он.



Сенатор также дал прогноз, как к новому режиму отнесется Россия.



«Не пускать кого-то на свою территорию они и так имеют право. А вот накладывать арест на имущество на основании суждений - это нарушает право собственности. Возникает парадокс: защитники прав человека попирают их. Между тем, в России есть закон, который позволяет вводить ограничения против лиц, которые ущемляют права российских граждан», - напомнил он.



В свою очередь, член президентского Совета по правам человека, публицист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал, будет ли польза от глобального черного списка.



«Прямо сейчас отношение власти не изменится. Если рассматривать стратегическую перспективу, то польза будет. Это значит, что миру небезразлично, что творится в разных странах в отношении прав человека. Конечно, мигом всё не улучшится, но людям важно знать, что кто-то о них думает и помнит, что есть где-то суд, который примет их сторону. Но эффект будет только в перспективе», - отметил он.



Примечательно, что сейчас Евросоюз не может вводить запрет на поездки физических лиц, такое право есть у национальных правительств государств — членов Евросоюза. Разработать глобальный режим санкций предложили Нидерланды.

