Понасенков прокомментировал паспорта с гендером «Х»
Историк и публицист Евгений Понасенков оценил выдачу в США первого паспорта с отметкой о третьем гендере «X», сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, подобный шаг - «абсолютное безумие» и «левацкое мракобесие». Понасенков считает, что пол — не самое важное в человеке. «Это просто глупо, ненаучно и не имеет отношения к реальности. Самое важное в человеке — это отнюдь не пол, а мозг, интеллект. Если бы в паспорте писали, умный или дурак — это, я думаю, многих бы не устроило. А вот в половую глупость играются», — отметил историк.
По его словам, в США распространился «вирус левачества». «Они уже встали на колени перед неграми, мародерами и бандитами. Следующая стадия — называть черное белым и, наоборот, хорошее плохим», — отметил публицист.
Как сообщалось ранее, власти США выдали первый в стране паспорт, где в графе «пол» вместо «мужской» или «женский» стоит знак «Х». Таким образом, американские власти разрешили гражданам самостоятельно выбирать, что указывать в данной графе в паспорте или консульских справках о рождении за рубежом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram раскритиковала власти США за выдачу паспорта с третьим гендером.
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