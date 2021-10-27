«Люди X». Захарова раскритиковала паспорт США с третьим гендером

По её словам, решение американского Госдепартамента, которое позволяет лицам, не относящим себя ни к мужскому, ни к женскому полу, указывать в паспорте символ «Х» - это «чудовищные метаморфозы».

«Вот они - люди Х. «Новые нормальности» как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора», - резюмировала Захарова.

Ранее власти США выдали первый в стране паспорт, где в графе «пол» вместо «мужской» или «женский» стоит знак «Х». Таким образом американские власти разрешили гражданам самостоятельно выбирать, что указывать в данной графе в паспорте или консульских справках о рождении за рубежом.

Президент РФ Владимир Путин во время Валдайского форума раскритиковал манеру воспитания детей на Западе на фоне навязывания новых гендерных принципов.