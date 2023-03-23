Помпео: Сближение России и Китая - «стратегическая ошибка» Байдена

По его словам, попытки администрации президента Джо Байдена представить визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву как незначительное событие - «огромная стратегическая ошибка». Помпео считает, что это неудача Байдена, так как его администрации позволила русским и китайцам объединиться. Бывший глава дипломатии назвал это огромным риском для США и для каждого американца.

Ранее Помпео заявил, что Китай является большей угрозой для мира, чем Россия.

