Помпео: Сближение России и Китая - «стратегическая ошибка» Байдена

Белый дом совершил стратегическую ошибку, допустив сближение Москвы и Пекина, сообщил в эфире Fox News бывший руководитель ЦРУ и экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

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По его словам, попытки администрации президента Джо Байдена представить визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву как незначительное событие - «огромная стратегическая ошибка». Помпео считает, что это неудача Байдена, так как его администрации позволила русским и китайцам объединиться. Бывший глава дипломатии назвал это огромным риском для США и для каждого американца.

Ранее Помпео заявил, что Китай является большей угрозой для мира, чем Россия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитайДжо БайденПомпео

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