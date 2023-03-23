Помпео: Сближение России и Китая - «стратегическая ошибка» Байдена
Белый дом совершил стратегическую ошибку, допустив сближение Москвы и Пекина, сообщил в эфире Fox News бывший руководитель ЦРУ и экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
По его словам, попытки администрации президента Джо Байдена представить визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву как незначительное событие - «огромная стратегическая ошибка». Помпео считает, что это неудача Байдена, так как его администрации позволила русским и китайцам объединиться. Бывший глава дипломатии назвал это огромным риском для США и для каждого американца.
Ранее Помпео заявил, что Китай является большей угрозой для мира, чем Россия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- Помпео: Сближение России и Китая - «стратегическая ошибка» Байдена
- СМИ: траты россиян на смартфоны выросли на 10–35%
- Лолита рассказала, почему выбирает возлюбленных моложе себя
- Илон Маск высказался о банковской системе США
- Джонсон: Вечеринки в пандемию нужны были для поддержки морального духа
- В Башкирии в ДТП погиб ребенок
- Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине
- Трамп показал способный спасти его от судебного преследования документ
- В США заявили, что боеприпасы с объединенным ураном используются несколько десятилетий
- Эрдоган: Арестованы более 300 человек из-за обрушения домов при землетрясениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru