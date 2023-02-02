Помпео заявил, что Китай является большей угрозой для мира, чем Россия

Председатель КНР Си Цзиньпин представляет гораздо большую угрозу для мира, чем российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу Sky News.

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По словам экс-госсекретаря, Путин и Си Цзиньпин «даже близко не стоят». Помпео объяснил, что председатель КНР верит, что он будет господствовать в мире.

Ранее Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что затягивание и усложнение украинского конфликта не отвечает интересам сторон, сообщает НСН. По словам главы КНР, Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров.

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ФОТО: РИА Новости
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