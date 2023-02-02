Помпео заявил, что Китай является большей угрозой для мира, чем Россия

По словам экс-госсекретаря, Путин и Си Цзиньпин «даже близко не стоят». Помпео объяснил, что председатель КНР верит, что он будет господствовать в мире.

Ранее Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что затягивание и усложнение украинского конфликта не отвечает интересам сторон, сообщает НСН. По словам главы КНР, Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров.

