Помпео заявил, что Китай является большей угрозой для мира, чем Россия
Председатель КНР Си Цзиньпин представляет гораздо большую угрозу для мира, чем российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу Sky News.
По словам экс-госсекретаря, Путин и Си Цзиньпин «даже близко не стоят». Помпео объяснил, что председатель КНР верит, что он будет господствовать в мире.
Ранее Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что затягивание и усложнение украинского конфликта не отвечает интересам сторон, сообщает НСН. По словам главы КНР, Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- Нуланд: в США готовятся поставить на Украину дальнобойные ракеты
- СМИ: Блинкен намерен провести встречу с Си Цзиньпином
- Помпео заявил, что Китай является большей угрозой для мира, чем Россия
- Марин: Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе
- СМИ: ВСУ начнут обучаться использованию Leopard на следующей неделе
- МИД Турции пригласил послов девяти стран, закрывших консульства
- Кадыров показал «Уралы» с зенитными установками для чеченских подразделений в зоне СВО
- Экс-советник Кучмы заявил о тупиковой ситуации на Украине
- Таяни: Италия не поставляла танки на Украину и не будет
- В Кремле призвали к «простоте» при оформлении загранпаспортов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru