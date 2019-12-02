Помпео прокомментировал теракт в Лондоне

Отмечается, что Помпео выступил с заявлением на телеканале Fox News. По его словам, теракт показал, что странам необходимо ужесточать антитеррористические законы.

Как стало известно ранее, нападавшим оказался ранее судимый за терроризм 28-летний Усман Хан. В 2012 году он был приговорен к 16 годам за планируемый теракт на Лондонской бирже и в прошлом году освободился досрочно.

Напомним, теракт произошел в прошлую пятницу. Преступник набросился на прохожих на Лондонском мосту. До его ликвидациии полицией, он успел ранить пять человек, двое из которых скончались.

