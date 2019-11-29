Скотланд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что нападение на людей на Лондонском мосту было террористическим актом. Соответствующее сообщение размещено на сайте британской полиции.

«Как и следовало ожидать в связи с характером инцидента, мы отреагировали так, как если бы он был связан с террористами. Теперь я могу подтвердить, что это был террористический акт», - говорится в сообщении. Кроме того отмечается, что ликвидированный террорист имел при себе муляж взрывного устройства.

По его словам, офицеры из Контртеррористического командования продолжают расследование. Басу также отметил, что место происшествия ограждено в целях безопасности на значительное время.

Басу заявил, что по всему городу будет усилено патрулирование полицейских. «Я также прошу общественность продолжать сохранять бдительность и сообщать о любых проблемах в полицию», - подытожил он.

Ранее НСН писала, что в столице Великобритании на Лондонском мосту произошло нападение на прохожих. Нападавший был вооружён ножом и успел, предположительно, ранить пять человек. Его ликвидировали на месте прибывшие правоохранители.

