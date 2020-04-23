Помпео призвал КНР закрыть все рынки, торгующие дикими животными
Госсекретарь США призвал Китай и другие страны навсегда закрыть рынки, которые торгуют дикими животными. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа. Как подчеркнул Майк Помпео, прекращение их работы поможет снизить риски для здоровья людей, а также будет препятствовать потреблению продуктов дикой природы.
По словам госсекретаря США, они (рынки – прим. НСН), «возможно, сыграли решающую роль в распространении COVID-19 по миру», — заявил госсекретарь.
Ранее НСН писала, что комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам собирается провести крупное расследование причин появления и распространения COVID-19, а также выяснить роль КНР и ВОЗ в борьбе с коронавирусом.
Комитет намерен установить, по какой причине Соединенные Штаты не были должным образом подготовлены к эпидемии, изучить реакцию ВОЗ на происходящее, а также определить, как вирус изначально распространился в Китае – была ли передача от животного к человеку или источник нужно искать в лаборатории в Китае
В свою очередь, Госсекретарь США Майк Помпео считает, что в будущем необходимо найти виновного в пандемии нового типа коронавируса COVID-19. При этом политик уже заявил, что Китай своевременно не предоставил информацию о вспышке эпидемии, отмечает Свободная пресса.
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