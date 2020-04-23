Помпео призвал КНР закрыть все рынки, торгующие дикими животными

Ранее НСН писала, что комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам собирается провести крупное расследование причин появления и распространения COVID-19, а также выяснить роль КНР и ВОЗ в борьбе с коронавирусом.

Комитет намерен установить, по какой причине Соединенные Штаты не были должным образом подготовлены к эпидемии, изучить реакцию ВОЗ на происходящее, а также определить, как вирус изначально распространился в Китае – была ли передача от животного к человеку или источник нужно искать в лаборатории в Китае

В свою очередь, Госсекретарь США Майк Помпео считает, что в будущем необходимо найти виновного в пандемии нового типа коронавируса COVID-19. При этом политик уже заявил, что Китай своевременно не предоставил информацию о вспышке эпидемии, отмечает Свободная пресса.

