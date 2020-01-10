Помпео признался, что у США не было точных данных о планах об «атаках Сулеймани»
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что у Вашингтона не было точных данных относительно места и времени предполагаемой атаки иранского генерала Касема Сулеймани на американские объекты. В этом Помпео признался в интервью телеканалу Fox News. Однако, по его мнению, президент Дональд Трамп принял «верное решение» о проведении операции по ликвидации Сулеймани в Ираке. Госсекретарь утверждает, что существовала реальная угроза, Сулеймани планировал целую серию атак и в этом «не может быть никаких сомнений», передает РЕН ТВ.
Палата представителей США после этого решила ограничить полномочия Трампа на ведение войны с Ираном. Согласно принятой резолюции, это можно будет делать только с одобрения законодателей, отмечает RT.
Генерал Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани погиб в ночь на 3 января при ракетном обстреле США в окрестностях аэропорта в Багдаде.
Ранее бывший заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН объяснил, в чем выиграл президент США Дональд Трамп, отказавшись от военного ответа Ирану на обстрел военных баз в Ираке.
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