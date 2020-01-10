Помпео признался, что у США не было точных данных о планах об «атаках Сулеймани»

Палата представителей США после этого решила ограничить полномочия Трампа на ведение войны с Ираном. Согласно принятой резолюции, это можно будет делать только с одобрения законодателей, отмечает RT.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани погиб в ночь на 3 января при ракетном обстреле США в окрестностях аэропорта в Багдаде.

Ранее бывший заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН объяснил, в чем выиграл президент США Дональд Трамп, отказавшись от военного ответа Ирану на обстрел военных баз в Ираке.

