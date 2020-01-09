Могила для Трампа. Названа причина отказа президента США от удара по Ирану

Политолог, бывший заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил в интервью НСН, что отказ нанести ответный удар станет для противников Трампа поводом для обвинений президента в слабости и неготовности исполнять обязанности президента США.

«С одной стороны, на ударе, естественно, настаивал Пентагон. С другой стороны, трезвый расчет подсказывал, что победить Иран без миллионной сухопутной армии, которой нет, или без ядерного удара по столице и основным городам Ирана, невозможно. Получился бы новый Вьетнам XXI века. США на это пойти не могли. Война превратилась бы в могилу не только второго срока Трампа, но и в могилу тысяч американских солдат, что вызвало бы негодование в США», - отметил Суздальцев.

По мнению эксперта, в этой ситуации «подставились» ярые противники Трампа, демократы. Они требовали запретить президенту США отвечать силой на инциденты с Ираном, и теперь им будет трудно упрекнуть Трампа. Однако переиграть демократов сложно – они в любой момент изменят позицию, полагает Суздальцев.

«Трамп не выиграл сегодня, но в перспективе выиграл, потому что не втянул США, очевидно, в бесполезную войну, которая похоронила бы его второй срок. Трамп сохранил шанс на второй срок», - подытожил эксперт.

О том, что война с Ираном могла бы «похоронить» Трампа, ранее писал сенатор Алексей Пушков. По его наблюдениям, война с Ираном непопулярна в США, так что Трамп поступил здраво, пишут «Известия».

