Пользователи сообщили о сбоях в работе Gmail

Отмечается, что большинство жалоб поступает от пользователей в США.

Ранее «сломались» социальные сети Facebook, WhatsApp и Instagram. Эти платформы до сих пор не начали нормальное функционирование, сбои в работе наблюдаются уже более 5 часов.

По информации The New York Times, сотрудники компании Facebook не могут попасть в здание компании, так как у них не работают электронные пропуска.

