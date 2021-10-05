Пользователи сообщили о сбоях в работе Gmail

Пользователи сообщают о неполадках в работе почтового сервиса Gmail. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает РИА Новости.

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Отмечается, что большинство жалоб поступает от пользователей в США.

Ранее «сломались» социальные сети Facebook, WhatsApp и Instagram. Эти платформы до сих пор не начали нормальное функционирование, сбои в работе наблюдаются уже более 5 часов.

По информации The New York Times, сотрудники компании Facebook не могут попасть в здание компании, так как у них не работают электронные пропуска.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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