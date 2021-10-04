Сотрудники Facebook не могут попасть в офисы из-за неработающих пропусков
Сотрудники компании Facebook не могут попасть в здание компании, так как у них не работают электронные пропуска. Об этом в своем Twitter написала журналистка New York Times Шира Френкель.
«Сотрудники не могут попасть внутрь, чтобы начать оценку масштабов сбоя, потому что их бейджи не открывают замки на дверях», - говорится в сообщении корреспондента.
Сайт Downdetector, который специализируется на отслеживании перебоев и отказов в работе самых массовых интернет-ресурсов, отмечает, что пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp на протяжении более четырех часов жалуются на масштабные сбои в работе сервисов.
Facebook через Twitter заявила, что в курсе проблем с доступом и работает над их решением.
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