Сотрудники Facebook не могут попасть в офисы из-за неработающих пропусков

Сотрудники компании Facebook не могут попасть в здание компании, так как у них не работают электронные пропуска. Об этом в своем Twitter написала журналистка New York Times Шира Френкель.

«Сотрудники не могут попасть внутрь, чтобы начать оценку масштабов сбоя, потому что их бейджи не открывают замки на дверях», - говорится в сообщении корреспондента.

Сайт Downdetector, который специализируется на отслеживании перебоев и отказов в работе самых массовых интернет-ресурсов, отмечает, что пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp на протяжении более четырех часов жалуются на масштабные сбои в работе сервисов.



Facebook через Twitter заявила, что в курсе проблем с доступом и работает над их решением.