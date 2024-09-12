Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на масштабные сбои

Согласно данным, проблемы возникли с Microsoft Teams, Microsoft 365, Microsoft Store и Outlook. Отмечается, что жалобы начали поступать в районе 15:00 мск. Уже 15:35 мск уже поступило свыше 20 тысяч сообщений о сбоях в Microsoft 365 и суммарно более 6,5 тысяч замечаний к работе Teams, Store и Outlook.

Указывается, что жалобы поступают главным образом из Соединенных Штатов.

Ранее глобальный сбой в работе программ корпорации Microsoft затронул 8,5 млн компьютеров. Он был связан с обновлением антивирусной программы CrowdStrike. В компании тогда отметили, что сбой затронул менее 1% компьютеров с операционной системой Windows, передает «Радиоточка НСН».

