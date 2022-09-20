Пользователи интернета возмутились из-за смеющегося на похоронах Елизаветы II Байдена

Поведение американского лидера Джо Байдена на похоронах королевы Елизаветы II возмутило пользователей интернета, сообщает «РЕН ТВ».

Американцы возмутились поведением переболевшего коронавирусом Байдена

Президента удалось заснять на камеру смеющимся прямо во время церемонии прощания. Пользователи соцсети Twitter оставили множество возмущенных комментариев под видео NBC, на котором запечатлен глава Белого дома. Байден с улыбкой на лице стоял в проходе, держа за руку свою жену Джил, и переговаривался с другими участниками траурной церемонии.

Многие не исключили, что президент США, которому в ноябре исполнится 80 лет, не понимает, по какому поводу он оказался в Лондоне.

Ранее на видео попала неудачная попытка главы Соединенных Штатов надеть личные вещи во время рабочего визита в Кентукки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Елизавета IIПрезидент СШАДжо Байден
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