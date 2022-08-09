Американцы возмутились поведением переболевшего коронавирусом Байдена

Пользователи YouTube выразили возмущение тем, что глава США Джо Байден после перенесенного COVID-19 появился на публике без маски, сообщает телеканал «360».

Байден вновь получил положительный тест на коронавирус

Президент неоднократно кашлял, при этом прикрывая рот рукой. На брифинге, на котором рассматривались вопросы ликвидации последствий наводнения в Кентукки, глава Белого дома очень тихо говорил и выглядел уставшим. Американцы считают, что он не долечился.

Как считают пользователи интернета, Байден мог заразить окружающих.

Напомним, супруга президента Джилл Байден не виделась с мужем с 20 июля после того, как он сдал положительный тест на COVID-19. Это озаботило первую леди. Супруги прожили в браке 45 лет и обычно не расставались дольше, чем на несколько дней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАКоронавирусДжо Байден
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