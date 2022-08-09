Американцы возмутились поведением переболевшего коронавирусом Байдена
Пользователи YouTube выразили возмущение тем, что глава США Джо Байден после перенесенного COVID-19 появился на публике без маски, сообщает телеканал «360».
Президент неоднократно кашлял, при этом прикрывая рот рукой. На брифинге, на котором рассматривались вопросы ликвидации последствий наводнения в Кентукки, глава Белого дома очень тихо говорил и выглядел уставшим. Американцы считают, что он не долечился.
Как считают пользователи интернета, Байден мог заразить окружающих.
Напомним, супруга президента Джилл Байден не виделась с мужем с 20 июля после того, как он сдал положительный тест на COVID-19. Это озаботило первую леди. Супруги прожили в браке 45 лет и обычно не расставались дольше, чем на несколько дней.
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