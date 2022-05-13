Полянский: Изменилась позиция России по вопросу членства Украины в ЕС
Позиция Москвы по вопросу стремления Украины вступить в Евросоюз изменилась, сообщил UnHerd News первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, ситуация изменилась после заявления верховного представителя ЕС Жозепа Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». Полянский отметил, что теперь позиция Москвы по поводу вступления Украины в Евросоюз «более похожа на позицию относительно вступления Украины НАТО».
Дипломат подчеркнул, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву.
Ранее Полянский заявил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине обнаружили документы, свидетельствующие о планах Киева нанести удар по России.
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