Полянский: Изменилась позиция России по вопросу членства Украины в ЕС

По его словам, ситуация изменилась после заявления верховного представителя ЕС Жозепа Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». Полянский отметил, что теперь позиция Москвы по поводу вступления Украины в Евросоюз «более похожа на позицию относительно вступления Украины НАТО».

Дипломат подчеркнул, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву.

Ранее Полянский заявил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине обнаружили документы, свидетельствующие о планах Киева нанести удар по России.

