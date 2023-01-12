Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 17 января
Совет безопасности ООН 17 января проведет заседание по Украине, созванное по инициативе России. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.
Ранее стало известно, что 13 января в Совбезе ООН состоится заседание, посвященное «обеспечению мира и безопасности Украины».
Полянский не стал раскрывать детали предстоящего мероприятия, пишет Газета.ру.
«Пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Кроме того, первый зампостпреда сообщил, что 20 января Россия планирует провести неформальное заседание Совбеза, посвященное декабрьским обстрелам Донбасса, пишет Ura.ru. Полянский анонсировал представление «интересных докладчиков и фактов», напомнив, что на неформальных встречах российские дипломаты могут демонстрировать видео- и фотоматериалы.
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