Прекращение военного конфликта на Украине теоретически возможно в этом году, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он в интервью РИА Новости.

По словам Сальдо, противостояние может завершиться, «если в Киеве и у его покровителей появится готовность говорить серьезно, а не заниматься риторикой». Однако пока реальных шагов к миру мало, и нельзя строить иллюзий.

«Мир возможен, когда его действительно хотят. Не на телеэкране, а в практических решениях», - отметил губернатор.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил НСН, что не видит предпосылок для завершения украинского конфликта в этом или следующем году.

