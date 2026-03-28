Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в 2026 году
Прекращение военного конфликта на Украине теоретически возможно в этом году, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он в интервью РИА Новости.
По словам Сальдо, противостояние может завершиться, «если в Киеве и у его покровителей появится готовность говорить серьезно, а не заниматься риторикой». Однако пока реальных шагов к миру мало, и нельзя строить иллюзий.
«Мир возможен, когда его действительно хотят. Не на телеэкране, а в практических решениях», - отметил губернатор.
Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил НСН, что не видит предпосылок для завершения украинского конфликта в этом или следующем году.
Горячие новости
- В США пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и поезда
- В Ярославской области при атаке БПЛА погиб ребенок
- Россияне увеличили долю рублевых вкладов до рекордных 95%
- В Ленинградской области сбили 15 беспилотников
- Миронов предложил ввести для учителей обязательную 13-ю зарплату
- Россиян ожидают два сокращенных рабочих дня в апреле и мае
- В Институте Пушкина назвали самые популярные русские двухбуквенные слова
- В России ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года
- Трамп заявил, что желает оставить наследие великого миротворца