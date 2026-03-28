В США пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и поезда

Поезд столкнулся с грузовиком в сельской местности в штате Миссисипи в США, есть погибшие. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на данные местных властей.

Отмечается, что в результате аварии погибли пять человек, все они находились внутри фургона. Выжила одна пассажирка авто, ее доставили в больницу.

При этом среди находившихся в поезде никто не пострадал.

Ранее в Германии два поезда столкнулись на центральном вокзале в городе Байройт, травмы получили как минимум восемь человек.

