В США пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и поезда
28 марта 202606:57
Поезд столкнулся с грузовиком в сельской местности в штате Миссисипи в США, есть погибшие. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на данные местных властей.
Отмечается, что в результате аварии погибли пять человек, все они находились внутри фургона. Выжила одна пассажирка авто, ее доставили в больницу.
При этом среди находившихся в поезде никто не пострадал.
Ранее в Германии два поезда столкнулись на центральном вокзале в городе Байройт, травмы получили как минимум восемь человек.
- В США пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и поезда
