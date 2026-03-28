Россияне увеличили долю рублевых вкладов до рекордных 95%

Доля рублевых вкладов россиян в банках в феврале достигла рекордных 95%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается, что этот показатель увеличился в месячном выражении на 0,2 процентного пункта.

В феврале прошлого года доля рублевых вкладов граждан оценивалась в 94,2%, в 2024-м - в 91,2%. При этом в тот же месяц 2023 года она составляла 89,1%, а в 2022-м - всего 79,6%.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что россияне хранят на банковских вкладах больше 60 трлн рублей, это «большой ресурс».

