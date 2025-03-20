Полякам рекомендовали иметь запасы еды и лекарств на три дня

Граждане Польши должны сделать аварийные запасы минимально на три дня. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел республики Веслав Лесникевич агентству PAP.

По его словам, граждане должны быть готовы как минимум к трем дням выживания без помощи государственных структур. Потребуется запас воды, необходимых лекарств, средств гигиены, продуктов питания, источник света, работающий автономно.

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Замминистра также посоветовал запастись транзисторными радиоприемниками.

Гражданская оборона подразумевает не только помощь со стороны государства, но и готовность граждан самостоятельно противостоять угрозам, например, в случае войны или стихийного бедствия.

Ранее премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что Польша должна стремиться получить доступ к ядерному оружию.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Польша

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