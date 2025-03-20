МИД РФ вызвал поверенную в делах Эстонии из-за советских могил

Москва потребовала от эстонских властей провести расследование в связи с инцидентом.

В июле 2024 года на эстонском острове Сааремаа демонтировали надгробия с мемориала советским воинам. Там находится порядка 300 надгробных камней. Местные власти приняли решение демонтировать их, поскольку на памятниках были размещены советские символы. Российское посольство в Эстонии выразило протест в связи с решением эстонских властей.



