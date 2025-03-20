МИД РФ вызвал поверенную в делах Эстонии из-за советских могил
Временную поверенную в делах Эстонии в Москве Яну Ванамельдер вызвали в МИД РФ из-за инцидента с осквернением могильных плит советских военных в Таллине. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, «продолжающиеся в этой стране глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны нашей страны».
Москва потребовала от эстонских властей провести расследование в связи с инцидентом.
В июле 2024 года на эстонском острове Сааремаа демонтировали надгробия с мемориала советским воинам. Там находится порядка 300 надгробных камней. Местные власти приняли решение демонтировать их, поскольку на памятниках были размещены советские символы. Российское посольство в Эстонии выразило протест в связи с решением эстонских властей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru