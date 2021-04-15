Получивших вакцину «Спутник V» пустят в Словению без карантина

Аналогичная возможность появится и у тех, кто вакцинировался препаратом Johnson & Johnson. Свидетельства о вакцинации будут проверять правоохранительные органы Словении. Документ должен быть на словенском и английском языках. Сделать прививку нужно не менее чем за 21 день до прибытия в страну.

Ранее сообщалось, что прибывающим в Словению из России, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до поездки. Документ должен быть выдан в одной российских лабораторий, одобренной словенским Минздравом.

Тем временем, процесс закупки Германией вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства находится в продвинутой стадии, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев итальянскому телеканалу Retequattro.

