РФПИ: процесс закупки Германией «Спутника V» находится в продвинутой стадии

«Министерство здравоохранения Германии объявило, что Германия начала прямые переговоры с нами. Контракт на закупку находится на продвинутой стадии», - сказал он. Дмитриев отметил, что стороны обсудили поставки препарата в период с июля по сентябрь.

Ранее сообщалось, что около 55% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом «Спутник V», если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств.

ФРГ проведёт предварительные переговоры о поставке «Спутника V»

