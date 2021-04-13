РФПИ: процесс закупки Германией «Спутника V» находится в продвинутой стадии

Процесс закупки Германией вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства находится в продвинутой стадии, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев итальянскому телеканалу Retequattro.

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«Министерство здравоохранения Германии объявило, что Германия начала прямые переговоры с нами. Контракт на закупку находится на продвинутой стадии», - сказал он. Дмитриев отметил, что стороны обсудили поставки препарата в период с июля по сентябрь.

Ранее сообщалось, что около 55% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом «Спутник V», если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств.

ФРГ проведёт предварительные переговоры о поставке «Спутника V»

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинаГермания
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