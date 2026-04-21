Польскую компанию оштрафовали за экспорт в Россию Bentley и Lamborghini
Польская компания, организовавшая незаконный экспорт в Россию люксовых автомобилей, была оштрафована на 20 млн злотых (5,56 млн долларов). Об этом со ссылкой на польское налоговое управление сообщает RT.
По данным ведомства, в период с 2022 по 2023 год компания, которой управляли граждане Белоруссии, закупала в Европе автомобили престижных марок, а затем переправляла их в Россию.
Отмечается, что в подложных транспортных документах указывались другие пункты назначения. Машины везли через Польшу, Литву, Белоруссию. По информации Bloomberg, речь идёт о более чем 100 автомобилях марок BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche и Bentley.
«Собранные доказательства указывают на то, что руководители компании действовали сознательно и преднамеренно, чтобы обойти санкции», - подчеркнули польские налоговики.
Ранее немецкий автомобильный концерн BMW выявил незаконный канал поставки своих автомобилей в Россию, который был создан для обхода антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
