Польскую компанию оштрафовали за экспорт в Россию Bentley и Lamborghini

По данным ведомства, в период с 2022 по 2023 год компания, которой управляли граждане Белоруссии, закупала в Европе автомобили престижных марок, а затем переправляла их в Россию.

Отмечается, что в подложных транспортных документах указывались другие пункты назначения. Машины везли через Польшу, Литву, Белоруссию. По информации Bloomberg, речь идёт о более чем 100 автомобилях марок BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche и Bentley.

«Собранные доказательства указывают на то, что руководители компании действовали сознательно и преднамеренно, чтобы обойти санкции», - подчеркнули польские налоговики.

Ранее немецкий автомобильный концерн BMW выявил незаконный канал поставки своих автомобилей в Россию, который был создан для обхода антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

