СМИ: При крушении военного Ми-17 в Пакистане погибли 22 человека

Более 20 человек погибли в результате крушения пакистанского военного вертолета Ми-17 в Кашмире. Об этом сообщает Reuters.

Накануне вертолет разбился неподалеку от города Музаффарабад в пакистанской части Кашмира. Инцидент произошел по технической причине во время взлета.

«По меньшей мере 22 сотрудника погибли при крушении военного вертолета», - отмечает агентство.

Ранее ударный вертолет ВС США разбился неподалеку от Ормузского пролива, на борту находились два члена экипажа, их спасли.

