СМИ: При крушении военного Ми-17 в Пакистане погибли 22 человека
11 июня 202612:34
Юлия Савченко
Более 20 человек погибли в результате крушения пакистанского военного вертолета Ми-17 в Кашмире. Об этом сообщает Reuters.
Накануне вертолет разбился неподалеку от города Музаффарабад в пакистанской части Кашмира. Инцидент произошел по технической причине во время взлета.
«По меньшей мере 22 сотрудника погибли при крушении военного вертолета», - отмечает агентство.
Ранее ударный вертолет ВС США разбился неподалеку от Ормузского пролива, на борту находились два члена экипажа, их спасли.
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