Польские пограничники заявили о готовящемся штурме границы со стороны Белоруссии
Польские пограничники фиксируют признаки подготовки к массовому прорыву мигрантов со стороны Белоруссии на территорию Польши. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
«После «спокойной» ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем движение среди мигрантов. Также появился автомобиль для телетрансляции», — говорится в сообщении.
По информации польских пограничников, «иностранцы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб», пишет Газета.ru.
«Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы», — сказано в сообщении.
Пограничники выразили готовность дать отпор нелегальным мигрантам совместно с польской полицией.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что доставка мигрантов в Белоруссию из Ирака, Сирии и Йемена для создания миграционного кризиса на границе с ЕС – сознательный шаг минского руководства.
«Лукашенко может новую схему придумать, потому что некоторые самолеты совершают чартерные рейсы (с мигрантами – прим. НСН). Ведь в последние дни было очень много рейсов, трафик увеличился в разы. Доходило до того, что самолеты тысячи мигрантов перевозили. Летом отдельные рейсы были двухпалубные. Их вместимость – до 450 человек. Беларусь не является туристической меккой, особенно для таких стран. Очевидно, что это было сознательное, рукотворное действо, совершенное белорусским руководством. Кроме официальных рейсов были чартеры «Белавиа». Эти факты – не иголка в стоге сена. Все рейсы видны, видно, кто, куда летает, какие визы дает, какую роль играет Комитет госбезопасности Белоруссии, какую роль играет белорусский МИД, белорусское посольство», - сказал политолог.
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