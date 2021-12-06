Польские пограничники обвинили силовиков Белоруссии в использовании шумовых петард
Сотрудники погранохраны Польши обвиняют белорусских силовиков в использовании шумовых петард. Об этом сообщается в Twitter погранслужбы Польши.
Согласно заявлению, сотрудники белорусских служб бросали с машины шумовые петарды на участке, который охраняется подразделением погранохраны в Наревке.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации кризиса на границе с Польшей с мигрантами. По его словам, Лукашенко делает это, чтобы таким образом отомстить странам ЕС за непризнание его законным главой государства после выборов 2020 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru