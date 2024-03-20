Польские фермеры заблокировали дороги по всей стране

Фермеры в Польше устроили на дорогах свыше 500 блокад. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

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Отмечается, что фермеры протестуют на скоростных дорогах и на подъездах к поселкам и городам. Участие в забастовках приняли порядка 70 тысяч человек.

Отмечается, что они протестуют против ограничения животноводства в Польше, импорта из Украины агропродовольственных товаров и «зеленого порядка».

Ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал протестующих и заявил, что польские власти обязаны заботиться о фермерах независимо от политической ситуации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗабастовкаФермерыПольша

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