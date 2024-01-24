Польские фермеры вышли на митинг из-за наплыва украинских товаров
Фермеры вышли на массовый митинг в Польше из-за наплыва украинских сельскохозяйственных товаров. Об этом сообщило радио RMF FM.
Отмечается, что аграрии перекрыли дороги тракторами и другой техникой. Забастовка затронула как минимум 150 польских населенных пунктов.
Протестующие требуют отказаться от импорта товаров из Украины и других стран, не являющихся членами Евросоюза, и требуют снять ограничения, возникшие с общеевропейским курсом «зеленого перехода».
Ранее фермеры со всей Литвы пригнали в Вильнюс порядка 1300 тракторов и другой сельхозтехники в рамках акции протеста против бездействия властей в решении наболевших вопросов сектора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru