Польские фермеры вышли на митинг из-за наплыва украинских товаров

Отмечается, что аграрии перекрыли дороги тракторами и другой техникой. Забастовка затронула как минимум 150 польских населенных пунктов.

Протестующие требуют отказаться от импорта товаров из Украины и других стран, не являющихся членами Евросоюза, и требуют снять ограничения, возникшие с общеевропейским курсом «зеленого перехода».

Ранее фермеры со всей Литвы пригнали в Вильнюс порядка 1300 тракторов и другой сельхозтехники в рамках акции протеста против бездействия властей в решении наболевших вопросов сектора.

