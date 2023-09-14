Польские фермеры возмутились наплывом дешевой малины с Украины
В Польше местные сельхозпроизводители недовольны наплывом на внутренний рынок ягод с территории Украины, сообщает РИА Новости.
Оптовые цены, в частности, на малину значительно обвалились, что поставило польских производителей плодово-ягодной продукции на грань выживания. Если в прошлом году закупочная цена за килограмм малины доходила до 15 злотых, то сейчас она упала до 3,5.
«Украинское зерно обвалило польский рынок и власти быстро запретили его импорт. Чем же хуже производители малины?», - спрашивает один из фермеров.
Кроме того, в Польше считают, что опасность украинской малины не только в ее низкой цене, но и в низком качестве.
Ранее Украина и Польша начали «аграрную войну», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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