Польские фермеры возмутились наплывом дешевой малины с Украины

Оптовые цены, в частности, на малину значительно обвалились, что поставило польских производителей плодово-ягодной продукции на грань выживания. Если в прошлом году закупочная цена за килограмм малины доходила до 15 злотых, то сейчас она упала до 3,5.

«Украинское зерно обвалило польский рынок и власти быстро запретили его импорт. Чем же хуже производители малины?», - спрашивает один из фермеров.

Кроме того, в Польше считают, что опасность украинской малины не только в ее низкой цене, но и в низком качестве.

Ранее Украина и Польша начали «аграрную войну», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



